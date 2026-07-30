Die Ukraine ist in der Nacht zum Donnerstag wieder Ziel einer massiven russischen Angriffswellegeworden, die auch Städte im Westen des Landes getroffen hat. Um die Flugabwehr zu überlasten, hätten die Angreifer Dutzende Raketen und Marschflugkörper sowie Hunderte Drohnen eingesetzt, berichteten ukrainische Medien. Praktisch im ganzen Land habe es Luftalarm gegeben. In Meldungen war die Rede von mindestens acht Toten und mehr als 30 Verletzten. Das Ausmaß der Schäden wurde erst bei Tagesanbruch klar. In einem Vorort der südlichen Stadt Krywyj Rih wurde nach Berichten des Kyiv Independent und der Nachrichtenagentur Ukrinformdas Wohnhaus einer Großfamilie von einer Rakete getroffen. Allein dort habe es sechs Tote gegeben, darunter zwei Kinder von fünf und zwölf Jahren, sowie acht Verletzte. Bei dem russischen Angriff auf Krywyj Rih wurde zwei Insidern zufolge wahrscheinlich eine nordkoreanische Rakete eingesetzt. Das wäre das erste Mal seit fast einem Jahr, dass eine solche Waffe in diesem Krieg abgefeuert wurde. Im Osten Polens ging laut Regierungschef Donald Tusk eine offenbar russische Rakete auf einem Feld nieder.