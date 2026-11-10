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UkraineverhandlungenSelenskij fordert ein trilaterales Treffen mit Putin und Trump

Lesezeit: 3 Min.

Die Delegationen aus den USA, aus Russland und der Ukraine trafen in Abu Dhabi aufeinander.
Die Delegationen aus den USA, aus Russland und der Ukraine trafen in Abu Dhabi aufeinander.
Foto: ALTAF QADRI/AFP

Russland hat nur eine zweitrangige Delegation zu den Gesprächen nach Abu Dhabi geschickt. Das dämpft die Hoffnung auf Fortschritte. Und der Krieg geht unvermindert heftig weiter.

Von Florian Hassel, Belgrad

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Mit geringen Erwartungen haben in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den Vereinigten Staaten begonnen, um ein Ende des Krieges in der Ukraine zu erreichen. An den Gesprächen sind indirekt auch die Europäer beteiligt, die mit den Sicherheitsberatern Deutschlands, Frankreichs, Englands, Italiens und dem Bürochef der EU-Kommissionspräsidentin zu den Beratungen kamen, die auf US-Seite vom Sondergesandten Steve Witkoff und US-Präsident Trumps Schwiegersohn Jared Kushner geführt werden.

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