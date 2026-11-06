Nach der Ankündigung eines großen Abkommens zur Ukraine durch US-Präsident Donald Trump hat Russland die Erwartungen gedämpft. Von europäischer Seite sehe Moskau bisher keine Bereitschaft, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Zudem hätten die Europäer bisher nicht einmal einen Verhandlungsführer bestimmt.

Die Ukraine und Russland verhandeln nächste Woche unter US-Vermittlung in Abu Dhabi erstmals seit Februar wieder über eine mögliche Beendigung des von Moskau 2022 begonnenen Krieges. Trump hatte sich am Donnerstag mit Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew getroffen und ein „großes Abkommen“ angekündigt. „Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa betreffen könnte.“ Alle würden begeistert sein, behauptete er. Mit Vertretern der Ukraine, die ebenfalls nach Washington gereist waren, traf sich Trump nach eigenen Angaben nicht.

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul verlangte vor den geplanten Gesprächen in Abu Dhabi eine zentrale Rolle für Europa in den Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine. Für die Bundesregierung gelte „ein unumstößlicher Grundsatz: Über die Zukunft der Ukraine darf nicht ohne die Ukraine entschieden werden. Und über die Sicherheit Europas nicht ohne Europa“, sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug nach Warschau zu einem Treffen mit seinen Kolleginnen und Kollegen des Ostseerats. Die Europäer haben bisher allerdings niemanden für eine mögliche Teilnahme an künftigen Gesprächen bestimmt.