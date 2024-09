Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Poltawa sind nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij am Dienstag mindestens 41 Menschen getötet worden. Es gebe mehr als 180 Verletzte, teilte Selenskij weiter mit. Bei dem Angriff sei ein Gebäude des militärischen Instituts für Kommunikation teilweise zerstört worden. Er habe eine umfassende und zügige Untersuchung der Umstände des Angriffs angeordnet, sagte der Präsident. Er wiederholte seine Forderung nach mehr westlichen Luftabwehrsystemen und drängte die Verbündeten, den Einsatz ihrer Langstreckenwaffen für Angriffe tief im russischen Territorium zu erlauben, um die Ukraine zu schützen. „Wir sagen es immer wieder allen in der Welt, die die Macht haben, diesen Terror zu stoppen: Luftabwehrsysteme und Raketen werden in der Ukraine gebraucht, nicht in einem Lager irgendwo“, so Selenskij. „Langstreckenschläge, die uns vor dem russischen Terror schützen können, werden jetzt benötigt, nicht irgendwann später. Leider bedeutet jeder Tag der Verzögerung den Verlust von Leben.“ Aus deutschen Sicherheitskreisen verlautete, die Bundesregierung wolle der Ukraine weitere sechs Flugabwehrsysteme vom Typ IRIS-T SLM zur Verfügung stellen. Zudem wolle die Bundesregierung weitere sechs dieser Systeme für die Bundeswehr beschaffen, hieß es weiter.