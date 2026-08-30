Nach den von Russland ausgelösten Explosionen in einem Munitionsdepot nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Von nunmehr 38 Toten und noch vier Vermissten sprach Präsident Wolodimir Selenskij am Sonntagmorgen in den sozialen Netzwerken. In dem Dorf Myla rund fünf Kilometer westlich von Kiew gingen die Arbeiten zur Beseitigung der Folgen des russischen Angriffs und die Suche nach Opfern weiter. Es gebe 20 Verletzte, darunter zwei Kinder, teilte Selenskij bei Telegram mit. Am Vortag war von 37 Toten die Rede gewesen. Russland hatte das Depot, wo auch Granaten und Minen gelagert waren, am Freitagabend angegriffen. Am Samstag wurde bekannt, dass das Munitionslager – entgegen den Vorschriften – in einem Wohngebiet betrieben wurde. Die meisten Opfer sind Bewohner eines Altenheims. Selenskij hatte angekündigt, die Verantwortlichen für die Nachlässigkeit zur Verantwortung zu ziehen.