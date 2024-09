Das ukrainische Parlament hat 327 Ortschaften umbenannt. Die Maßnahme diene dazu, das Land vom sowjetischen und russischen Erbe zu befreien, teilte einer der Autoren des Gesetzes, Roman Losinskij, auf Facebook mit. Er schrieb von einer „historischen Entscheidung“, der allerdings noch weitere Umbenennungen folgen sollen. Für die Gesetzesinitiative stimmten nach Angaben des Abgeordneten Jaroslaw Schelesnjak 281 Parlamentarier. Insgesamt gibt es 450 Abgeordnete. Schon in den vergangenen Jahren wurden einige Städte umbenannt, die an sowjetische Parteiführer erinnerten. Die Kampagne, die den Worten ihrer Verfasser nach der Befreiung vom kolonialen Erbe Russlands dienen soll, ist in der Ukraine nicht unumstritten.