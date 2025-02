Etwa 10,6 Millionen Menschen in der Ukraine sind nach UN-Angaben durch den russischen Angriffskrieg von zuhause vertrieben worden; allein in den vergangenen sechs Monaten mussten über 200 000 aus den Frontgebieten gebracht werden. Mehr als zwei Millionen Wohnungen, zehn Prozent des gesamten Angebots, seien zerstört oder beschädigt, viele ohne Heizung und Strom, teilte der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, zum dritten Jahrestag des Überfalls am Montag in Genf mit. Er sprach von einem „düsteren, blutigen Meilenstein“. Grandi erklärte weiter, 60 Prozent der Flüchtlinge wollten zwar zurückkehren; Unsicherheit, Wohnungsknappheit und Mangel an Arbeitsplätzen hielten sie aber davon ab. Wenn sich die Lage einmal verbessere und eine Rückkehr möglich werde, spielten Notunterkünfte und humanitäre Hilfe eine entscheidende Rolle. Angesichts des Ausmaßes der Zerstörungen werde der Wiederaufbau „nicht über Nacht“ geschehen.