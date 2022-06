Vitali Klitschko am Mittwoch bei einer Trauerfeier auf dem Maidan in Kiew.

Interview von Cathrin Kahlweit, Kiew

Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, muss zurzeit viel zu oft auf Beerdigungen gehen. Am Mittwochmittag steht er auf dem Maidan in einer großen Menschenmenge, die den Kommandeur des Bataillons Karpatska Sitsch, Oleg Kutsin, zu Grabe trägt. Kutsin ist in der Nähe von Isjum im Donbass gefallen. Klitschko spricht ein paar Worte, dann wird er von zahlreichen Veteranen und Kiewer Bürgern um Hilfe bei ihren Anliegen gebeten. Zwischendurch bleibt Zeit für ein Interview mit der SZ.