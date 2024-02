Ukraine:Wer kann die Verluste ausgleichen?

Sanitäter bringen an der Front bei Kupjansk einen verletzten Soldaten in Sicherheit.

Von Florian Hassel, Belgrad

Es ist das wohl wichtigste ukrainische Gesetz im dritten Jahr des Krieges gegen Russland: ein Mobilisierungsgesetz, das mehr Männer in die Armee bringen und Hunderttausende erschöpfter, toter oder verwundeter Soldaten ersetzen soll. Doch das Gesetz ist noch weit von einer Annahme entfernt, und damit auch Ersatz an der Front - und das, obwohl etwa in der Ostukraine die Stadt Awdijiwka wohl vor dem Fall steht, so der Kyiv Independent.