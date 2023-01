Waffen für die Ukraine:Marokkos Panzerlieferung ist ein Wendepunkt

Auch im Deutschen Panzermuseum ist der Kampfpanzer T-72 zu sehen. Das Modell T-72B wurde 1985 in Dienst gestellt.

Von Mirco Keilberth, Tunis

Mit der Lieferung von Kampfpanzern des Typs T-72B aus Marokko hat erstmals ein afrikanisches Land die Ukraine mit Waffen unterstützt. Die in der Sowjetunion entwickelte und immer noch in Russland hergestellte T-72-Baureihe gilt trotz ihres Alters als relativ schlagkräftig. Die Lieferung war bereits auf einem Ramstein-Gipfel im vergangenen April vereinbart worden. Dort hatten die USA allen Ländern Finanz-und Waffenhilfe versprochen, die ihre schweren Waffen aus der Sowjetzeit an die Ukraine liefern.