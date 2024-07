Von Michael Neudecker, London

Wahlnächte sind Zahlennächte. Hochrechnungen und Wahlkreisergebnisse, Gewinne, Verluste, Sitzverteilungen, so geht das im Vereinigten Königreich von exakt dem Moment an, in dem die Wahllokale schließen, inklusive Countdown in der BBC. Seit Donnerstag 22 Uhr Ortszeit war also klar, dass die Wahl 2024 einen sogenannten „Labour Landslide“ hervorbringen wird, einen Kantersieg, wie hoch, stand dann am Freitagvormittag fest: 412 Sitze für Labour, eine Mehrheit von 174 Sitzen, die größte seit 1997.