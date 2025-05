Ugandas Militär hat die Zusammenarbeit mit Deutschland ausgesetzt. Zur Begründung hieß es am Montag, der deutschen Botschafter in der Hauptstadt Kampala gehe „subversiven Aktivitäten“ nach. Ein Militärsprecher erklärte auf der Plattform X weiter, es lägen Geheimdienstberichte vor, wonach der derzeitige deutsche Botschafter in Uganda, Matthias Schauer, „aktiv an subversiven Aktivitäten im Land beteiligt“ sei. Der Chef der „Uganda People's Defence Forces“ (UPDF), Muhoozi Kainerugaba, bekräftigte diese Haltung in einem Beitrag auf X. Das Militär habe Probleme mit Schauer persönlich. „ Er ist völlig ungeeignet, in Uganda zu sein. Es hat nichts mit dem großartigen deutschen Volk zu tun", schrieb Kainerugaba. Die deutsche Botschaft in Kampala sowie das Auswärtige Amt in Berlin reagierten zunächst nicht auf Reuters-Anfragen.