In Uganda ist Langzeitpräsident Yoweri Museveni im Amt bestätigt worden. Laut Wahlkommission kam der 81-Jährige bei der Wahl vom Donnerstag auf 71,6 Prozent der Stimmen, sein stärkster Gegner Bobi Wine auf 24,7 Prozent. Wine warf Museveni Manipulationen und Einschüchterung vor und rief die Bevölkerung auf, das Ergebnis nicht anzuerkennen. Gegen den Verlauf der Wahl und der Stimmenauszählung kam es nach Medienberichten zu Protesten in vielen Teilen des Landes. Mehr als 400 Personen seien festgenommen worden, meldete die Zeitung Monitor am Sonntag. Seit Donnerstag seien mindestens zwölf Menschen von Sicherheitskräften getötet worden, berichtete die Zeitung bereits am Vortag. Von Dienstagabend bis Samstagabend war das Internet in Uganda auf Anweisung der Kommunikationsbehörde weitgehend abgeschaltet worden, Berichte über die Lage drangen kaum nach außen. Nach dem Ende der Blockade verbreitete Wine auf der Plattform X ein Video, auf dem einige wenige Leute massenweise Stimmzettel für Museveni ausfüllen. Bereits der Wahlkampf war von Einschüchterung und Repression überschattet gewesen. Die Auftritte von Wine, mit bürgerlichem Namen Robert Kyagulanyi, waren geprägt von Gewalt durch die Sicherheitskräfte. Am Tag nach der Wahl wurden Berichte bekannt, wonach das Militär das Haus Wines umstellte. Über den Verbleib des Politikers wurde spekuliert. Ihm sei es gelungen zu entkommen, schrieb der ehemalige Pop-Star. Die Wahlbeobachtungsmission der Afrikanischen Union (AU) erklärte in ihrem ersten Bericht, dass Internetsperren das Recht auf Information und freie Meinungsäußerung eingeschränkt hätten, und stellte die Unabhängigkeit der Wahlkommission infrage.