Zum Hauptinhalt springen

UgandaUnd ewig grüßt der Präsident

Lesezeit: 6 Min.

Forever young? Ugandas Präsident Yoweri Museveni, 81 Jahre, ist seit 40 Jahren im Amt.
Forever young? Ugandas Präsident Yoweri Museveni, 81 Jahre, ist seit 40 Jahren im Amt. (Foto: Abubaker Lubowa/REUTERS)

Yoweri Museveni regiert länger, als die meisten Ugander auf der Welt sind. Nun stellt sich der Autokrat zum siebten Mal zur Wahl – und lässt das Internet sperren. Warum das Land den Mann nicht mehr loswird.

Von Arne Perras, Kampala/München

In Uganda erzählen sich die Leute am liebsten Witze, wenn es schon nichts mehr zu lachen gibt. Einer geht so: Was sind die beiden größten Ängste, die man als Ugander mit sich herumschleppt? Erstens: Yoweri Museveni wird ewig regieren. Zweitens: Der Präsident fällt morgen tot um.

Zur SZ-Startseite

Uganda
:Die Hoffnung aus dem Ghetto

Der Popstar Bobi Wine tritt zum zweiten Mal an, um den Langzeitherrscher Yoweri Museveni abzulösen. Doch dessen Herrschaftsapparat geht immer brutaler gegen die Opposition vor.

SZ PlusVon Arne Perras

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite