In Uganda erzählen sich die Leute am liebsten Witze, wenn es schon nichts mehr zu lachen gibt. Einer geht so: Was sind die beiden größten Ängste, die man als Ugander mit sich herumschleppt? Erstens: Yoweri Museveni wird ewig regieren. Zweitens: Der Präsident fällt morgen tot um.
Uganda
Yoweri Museveni regiert länger, als die meisten Ugander auf der Welt sind. Nun stellt sich der Autokrat zum siebten Mal zur Wahl – und lässt das Internet sperren. Warum das Land den Mann nicht mehr loswird.
Von Arne Perras, Kampala/München
Der Popstar Bobi Wine tritt zum zweiten Mal an, um den Langzeitherrscher Yoweri Museveni abzulösen. Doch dessen Herrschaftsapparat geht immer brutaler gegen die Opposition vor.
