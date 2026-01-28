Wann hat es das schon mal gegeben, dass ein ugandischer General so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, weit über die Grenzen seines Landes hinaus? In Kenia stellte ein Kolumnist sogar schon die Frage, ob hier einer übt, um so zu werden wie Idi Amin. So weit ist es noch nicht. Aber sicherlich schürt General Muhoozi Kainerugaba, Ugandas Armeechef und Sohn des Langzeitpräsidenten Yoweri Museveni, sehr viel Unruhe – und blanke Angst. Eine Zeitung in der Region nannte ihn schon „Ostafrikas Albtraum“.
UgandaVor ihm haben alle Angst
Lesezeit: 3 Min.
General Muhoozi Kainerugaba ist der Sohn von Langzeitherrscher Museveni. Und als bewaffneter Arm seines Vaters drangsaliert er die Opposition. Manch einer fragt sich: Will da einer Diktator werden?
Von Arne Perras
Westafrika:Sierra Leones Horrortrip
Das Land hat schon einige Katastrophen erlebt. Erst tobte ein Bürgerkrieg, dann kam Ebola, danach Corona. Jetzt ist da Kush, eine „Zombie-Droge“, billig, schnell süchtig machend, extrem giftig. Und in den Straßen von Freetown sammeln sie die Leichen auf.
Lesen Sie mehr zum Thema