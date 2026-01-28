Wann hat es das schon mal gegeben, dass ein ugandischer General so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, weit über die Grenzen seines Landes hinaus? In Kenia stellte ein Kolumnist sogar schon die Frage, ob hier einer übt, um so zu werden wie Idi Amin. So weit ist es noch nicht. Aber sicherlich schürt General Muhoozi Kainerugaba, Ugandas Armeechef und Sohn des Langzeitpräsidenten Yoweri Museveni, sehr viel Unruhe – und blanke Angst. Eine Zeitung in der Region nannte ihn schon „Ostafrikas Albtraum“.