Der große Pilgermarsch am ugandischen „Tag der Märtyrer“ muss dieses Jahr vorerst ausfallen, so hat es Präsident Yoweri Museveni den Uganderinnen und Ugandern am Sonntagabend erklärt. Viele seiner Landsleute hatten sich schon eingestimmt auf den populären Gedenktag, der die Erinnerung an die Anfänge des Christentums in Uganda hochhält. Nun soll der Martyrs’ Day also verschoben werden. Das heißt: keine große Prozession am 3. Juni, keine dichten Menschenströme.
Lebensgefährliches VirusWie der Krieg im Kongo den Kampf gegen Ebola erschwert
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Auch in den Nachbarländern wächst die Sorge: Uganda wappnet sich gegen einen möglichen Ebola-Ausbruch in seiner Fünf-Millionen-Hauptstadt Kampala. Im Kongo selbst ist die Eindämmung ungleich schwieriger.
Von Arne Perras
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