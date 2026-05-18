Der große Pilgermarsch am ugandischen „Tag der Märtyrer“ muss dieses Jahr vorerst ausfallen, so hat es Präsident Yoweri Museveni den Uganderinnen und Ugandern am Sonntagabend erklärt. Viele seiner Landsleute hatten sich schon eingestimmt auf den populären Gedenktag, der die Erinnerung an die Anfänge des Christentums in Uganda hochhält. Nun soll der Martyrs’ Day also verschoben werden. Das heißt: keine große Prozession am 3. Juni, keine dichten Menschenströme.