Der "Islamische Staat" (IS) hat die Selbstmordanschläge in Uganda vom Dienstag für sich reklamiert. Die Terrorgruppe erklärte laut BBC vom Mittwoch, Uganda beteilige sich am Kampf gegen IS-Kämpfer in Afrika und sei daher Ziel der Anschläge gewesen. Bei zwei Explosionen in der Hauptstadt Kampala waren am Dienstag sechs Menschen getötet worden, darunter drei Attentäter, 33 Menschen wurden verletzt. Sieben weitere Terroristen, die sich der Festnahme widersetzten, seien im Anschluss getötet worden, sagte Präsident Yoweri Museveni in der Nacht zum Mittwoch. Mehr als 80 mutmaßliche Extremisten seien festgenommen worden. Die Polizei macht die Rebellengruppe ADF, die sich dem IS zugehörig fühlt, für die Anschläge verantwortlich.