Bundeskanzler Friedrich Merz sieht sich als Antreiber seiner Koalition. Er verspricht den Deutschen immer wieder Dinge, damit der Druck auf sein Kabinett steigt, auch etwas zu liefern. Ein großes CDU-Versprechen: Leistung muss sich wieder lohnen. Deshalb sollen die Zuschläge auf Überstunden steuerfrei werden. Die Idee klingt schön: Wer sich reinhängt und das Bruttoinlandsprodukt steigert, dem gibt der Staat noch einen schönen Bonus dazu. Aber nun liegt eine erste Rechnung vor, was das in Euro und Cent für die Deutschen bedeuten würde. Und das Versprechen, dass hier Leistung belohnt werde, droht ein peinliches zu werden.