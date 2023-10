Nach Berichten über mögliche Übergriffe propalästinensischer Demonstranten gegen Juden und Israelis in der russischen Republik Dagestan verlangt Israel von Moskau, diese in seinem Zuständigkeitsbereich zu schützen. In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, der israelische Botschafter in Moskau arbeite mit den russischen Behörden zusammen. Man betrachte Versuche, israelischen Bürgern und Juden überall zu schaden, mit großer Sorge. In israelischen Medien waren Aufnahmen vom Flughafen Machatschkala ausgestrahlt worden, auf denen zu sehen war, wie Jugendliche Sicherheitsabsperrungen überwinden und das Rollfeld stürmen, um Passagiere eines Fluges zu suchen, der aus Tel Aviv angekommen war. Auf Videos sind "Allahu Akbar"-Rufe zu hören. Der Flugplatz wurde vorübergehend geschlossen, so die Flugaufsicht. Mehrere israelische Medien berichteten unter Berufung auf israelische Sicherheitsbeamte, dass die israelischen Passagiere nach dem Vorfall in Dagestan am Flughafen isoliert und bewacht wurden. Demnach sei geplant, sie direkt weiter nach Moskau zu fliegen.