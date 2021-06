Von Silke Bigalke, Moskau

Nikolai Lenenko meldet sich mit dem üblichen "Ich höre" am Telefon, er klingt aufgeräumt. Der 95-Jährige lebt im sibirischen Tomsk und spricht häufig an Schulen über den Zweiten Weltkrieg, man merkt ihm das an. Dieser Dienstag ist für den Veteranen ein besonderes Datum, denn vor genau 80 Jahren griff Nazideutschland die Sowjetunion an. Der Krieg kostete 27 Millionen Menschen dort das Leben, auch einen seiner beiden Brüder.