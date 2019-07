4. Juli 2019, 18:47 Uhr U-Boot-Unglück Antrieb intakt, Kapitäne tot

Nach dem Brand in einem russischen Atom-U-Boot mit 14 Toten ist der Nuklearantrieb nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu vollständig intakt. Die Anlage könne wahrscheinlich bald wieder benutzt werden, sagte Schoigu bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag in Moskau. Die Mannschaft habe alles Notwendige unternommen, um die Anlage zu schützen. Das Feuer sei am Montag im Batterieraum des U-Bootes ausgebrochen, als die Crew im Auftrag der Marine Messungen am Meeresboden im Norden Russlands vornehmen wollte, hieß es. Die Männer sollen an den giftigen Gasen erstickt sein. Unter den Toten sind sieben Kapitäne ersten Ranges.