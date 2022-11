"Daher empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen": Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk hat per Tweet für die Republikaner geworben.

Der neue Twitter-Besitzer hat sich in seinem Kurznachrichtendienst für die Wahl von Republikanern an diesem Dienstag ausgesprochen.

Der neue Besitzer des Kurznachrichtendienstes Twitter, Elon Musk, hat für die Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump geworben. "Geteilte Macht zügelt die schlimmsten Exzesse beider Parteien. Daher empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, wenn die Präsidentschaft demokratisch ist", schrieb der Milliardär am Montag auf Twitter. Sein Aufruf richte sich an "unabhängig denkende Wähler". Schon im Mai hatte Musk erklärt, die Demokraten seien zu einer "Partei der Spaltung und des Hasses" geworden.

Musk hat Twitter für rund 44 Milliarden Dollar übernommen und vergangene Woche rund die Hälfte der 7500 Mitarbeiter weltweit entlassen. Zudem hatte er angekündigt, eine Beschwerde aus dem rechten politischen Spektrum zu prüfen, wonach Twitter im Sinne "der Linken" zensiert werde. Twitter solle keine der Seiten bevorzugen, schrieb er. Er wolle ein Gremium mit "sehr unterschiedlichen Standpunkten" einrichten, das die Inhalte auf Twitter moderieren soll. Bevor dieses Gremium nicht zusammengetreten sei, würden keine Entscheidungen über Inhalte oder die Wiederaufnahme von Inhabern ausgeschlossener Konten fallen.

Die Bundesregierung in Berlin wies nach der Entlassungswelle darauf hin, dass auch der neue Eigentümer die gesetzlichen Vorgaben in Deutschland und der EU befolgen müsse. Man behalte sich Konsequenzen vor, habe darüber aber noch nicht entschieden, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. "Wir nehmen die Veränderung bei Twitter sehr genau zur Kenntnis", sagte sie. Auch die EU-Kommission hatte Musk gewarnt.