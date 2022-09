Extremtemperaturen und Hassrede im Internet hängen nach Erkenntnissen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) zusammen. Demnach nimmt Hate Speech zu, wenn die Tageshöchsttemperaturen über oder unter einem "Wohlfühlfenster" von zwölf bis 21 Grad Celsius liegen. Temperaturen über 30 Grad schürten Online-Hass in allen Klimazonen und über alle Unterschiede bei Einkommen, religiösen Überzeugungen oder politischen Präferenzen hinweg, erklärte das Institut in Potsdam. Diesen Zusammenhang ergab eine Analyse von mehr als vier Milliarden Tweets, die zwischen 2014 und 2020 in den USA auf Twitter gepostet wurden. Für die Untersuchung wurden mit einem KI-Algorithmus Hass-Tweets aufgespürt und mit Wetterdaten kombiniert.