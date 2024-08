Amtsinhaber Joe Biden hat erstmals in einem Interview über die Beweggründe für seinen Rückzug als Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl gesprochen. Er habe sein Bestes tun wollen, um die Demokratie in den USA zu schützen und eine Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern, sagte Biden dem Sender CBS News. „Wir müssen, müssen, müssen Trump schlagen“, sagte der 81-Jährige. Umfragen hätten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Trump prognostiziert, sagte Biden. Doch Senatoren und Abgeordnete aus seiner Partei hätten nach seinem Auftritt in der TV-Debatte Ende Juni befürchtet, dass sein Festhalten an der Präsidentschaftskandidatur auch ihre eigenen Erfolgschancen eintrüben könnte. Er sei besorgt gewesen, dass die Frage nach seinem Verbleib als Kandidat den Wahlkampf überschatten würde. Zudem habe er sich schon 2020 als Präsident des Übergangs zu einer jüngeren Generation gesehen, so Biden.