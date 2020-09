Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

In Cleveland, Ohio, fand das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden statt. Moderiert wurde es von Fox-News-Moderator Chris Wallace. 90 Minuten lang hat er den republikanischen Amtsinhaber und seinen demokratischen Herausforderer befragt, es gab sechs Blöcke à ca. 15 Minuten. Die Themen, die auf Wallaces Zettel standen, hatten es in sich: Es ging um die bisherige politische Bilanz beider Präsidentschaftskandidaten, um das Coronavirus, die US-Wirtschaft und um Rassismus und Gewalt in US-Städten - nicht zuletzt standen Fragen zur Nachbesetzung des Supreme Court und dem Ablauf der Wahl am 3. November auf der Agenda.