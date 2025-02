Von Georg Ismar und Nicolas Richter, Berlin

Die Autos rauschen links und rechts vorbei, auf dem kleinen Grünstreifen in der Mitte steht nun die versammelte SPD-Spitze in der Kälte. Auch Olaf Scholz ist da, der Kanzler gibt sich gut gelaunt nach dem TV-Duell mit Friedrich Merz am Sonntagabend. Die SPD hat eine Überraschung angekündigt, sie sieht so aus: Auf ein Wahlplakat mit Scholz („Kanzler für stabile Renten“), das auf dem Grünstreifen steht, klebt Generalsekretär Matthias Miersch im Beisein von Scholz einen großen goldenen Aufkleber: „Exklusiv bei der SPD: Mitte-Garantie“. Dann gehen die Sozialdemokraten wieder geschlossen rein ins Willy-Brandt-Haus. „Wie, das war alles?“, fragt ein Fotograf. Fraktionschef Rolf Mützenich murmelt: „Entschuldigung.“