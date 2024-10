Am Sonntag sind mehr als neun Millionen Wahlberechtigte in Tunesien aufgerufen, den neuen Präsidenten zu wählen. Neben Amtsinhaber Kais Saied treten zwei weitere Bewerber an: der links-nationalistische Zouhair Maghzaoui und der liberale Ayachi Zammel. Beiden werden wenig Chancen zugerechnet. Kritiker Saieds stellen die Legitimität der Abstimmung infrage, der Wahlkampf war von juristischen Auseinandersetzungen überschattet. Die Wahlbehörde ISIE, deren Mitglieder der Präsidenten benennt, lehnte zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten ab. Mehrere von ihnen legten Widerspruch gegen diese Entscheidungen ein. Dreien gab das zuständige Verwaltungsgericht recht. Die ISIE weigerte sich jedoch, diese Kandidaten ins Rennen aufzunehmen. Daraufhin verabschiedete das Parlament zehn Tage vor der Wahl eine Gesetzesänderung: Es entzog dem Gericht die Zuständigkeit für Wahlanliegen, um zu verhindern, dass es die Abstimmung im Nachhinein für ungültig erklärt.