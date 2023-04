In den Gewässern vor Tunesien hat die Küstenwache seit Freitag die Leichen von mindestens 70 ertrunkenen Migranten geborgen. Das teilten Regierungsvertreter an Montag mit. Zwei Boote seien am Montag in der Nähe von Sfax gesunken, sagte der Vertreter der Justizbehörden, Faouzi Masmoudi, zu Reuters. "Die Leichenhallen in den Krankenhäusern von Sfax sind durch die große Zahl an Leichen von Migranten stark ausgelastet." Mindestens 47 Flüchtlinge seien am Montag aus Seenot gerettet worden. Tunesien hat Libyen als das Land abgelöst, von dem aus die meisten Migranten versuchen m it oft untauglichen Booten nach Europa überzusetzen.