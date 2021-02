Bei einer Explosion sind in Tunesien vier Soldaten getötet worden. Sie hätten "Terroristen" verfolgt und seien dabei in einen Sprengsatz gefahren, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch. Der Vorfall ereignete sich in Jebel Mghila etwa 200 Kilometer südwestlich von Tunis. Sicherheitskräfte kämpfen in der Bergregion um Kasserine nahe der algerischen Grenze seit Jahren gegen Extremisten. Dort ist ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat aktiv. In den vergangenen Jahren verübten Extremisten immer wieder Anschläge in Tunesien und töteten dabei Dutzende Menschen. Im März starb ein Polizist, als zwei Selbstmordattentäter sich in der Nähe der US-Botschaft in Tunis in die Luft sprengten.