29. Oktober 2018, 14:45 Uhr Tunesien Schwere Explosion in Tunis

Berichten zufolge soll sich eine Frau im Zentrum der tunesischen Hauptstadt in die Luft gesprengt haben. Mehrere Menschen wurden verletzt.

In der tunesischen Hauptstadt Tunis hat es eine schwere Explosion gegeben. Augenzeugen und ein Polizist berichten, eine Frau habe sich in der Innenstadt auf der Avenue Bourguiba in der Nähe von Polizisten in die Luft gesprengt. Mehrere Menschen seien verletzt worden, berichtet die tunesische Nachrichtenagentur Tap unter Berufung auf das Innenministerium. Unter den Verletzten sollen mindestens acht Polizisten sein, hieß es aus Polizeikreisen.

Die zentrale Prachtstraße, an der sich das Innenministerium und mehrere internationale Hotels befinden, wurde abgesperrt. Zahlreiche Krankenwagen und Polizeieinheiten waren im Einsatz.

In Tunesien hat es in der Vergangenheit mehrfach terroristische Anschläge gegeben. Im März 2015 starben 20 Touristen bei einem Angriff auf das Bardo-Museum in Tunis. Drei Monate später ermordete ein Attentäter in Port El-Kantaoui nördlich von Sousse 38 Menschen am Strand.

Nach der Revolution 2011 hatte Tunesien weitreichende demokratische Reformen eingeleitet, dennoch leidet das nordafrikanische Land unter wirtschaftlichen Problemen.