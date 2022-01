Tunesien:Es war einmal eine Revolution

Als am 14. Januar, dem elften Jahrestag der Flucht des gestürzten Diktators Ben Ali, einige hundert Menschen in der tunesischen Hauptstadt demonstrierten, antwortete die amtierende Regierung mit Tränengas und Wasserwerfern.

Von Thore Schröder

"Los, zeig ihnen, wie kaputt es hier ist", rufen die Händler ihrem Kollegen zu, als der SZ-Reporter den Markt von Sidi Bouzid betritt. Der Morgen graut, lose vertäute Planen flattern im Wind. Das Reet, das dem von der Europäischen Union finanzierten Gebäude als Dachbedeckung dienen sollte, hängt in Bündeln herunter, und es regnet herein. "Seit Jahren ist das schon so. Keiner kommt, um zu reparieren", knurrt Kamil, ein 50-jähriger Mann mit Wollmütze und schrundigen Händen, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte. Der Händler schimpft noch, als er wieder Clementinen und Äpfel sortiert: "Unter Ben Ali hatten wir es viel besser."

Am Stand neben ihm ist sogar ein Bild des 2011 gestürzten Diktators aufgehängt. "Das kommt von meinen Söhnen", sagt eine hutzelige Frau namens Mabrouka, auch sie will ihren Nachnamen nicht nennen, "es stimmt aber, unter Ben Ali hatten wir mehr Arbeit und die Preise waren nicht so hoch." Ihre Hoffnungen ruhten nun auf Kais Saied. Der Präsident hat am 25. Juli die Regierung entlassen und die Aktivitäten des Parlaments ausgesetzt, einige Wochen später dann ein ihm weisungsgebundenes Kabinett ernannt. Seither regiert er per Dekret. Noch mehr hoffe sie, sagt Mabrouka, dass es nicht wieder eine Revolution gibt: "Denn das ist ganz schlecht fürs Geschäft."

Tunesien galt lange als einzige regionale Erfolgsgeschichte der Demokratisierung

Sidi Bouzid ist der Ursprungsort des Arabischen Frühlings. Hier hatte sich am 17. Dezember 2010 der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst angezündet, um gegen Polizeischikanen zu demonstrieren. Aus den folgenden Kundgebungen entwickelte sich eine Protestwelle, die die ganze Region überspülte. In Jemen und Syrien toben seither Bürgerkriege. In anderen Ländern wie Ägypten wurden nach kurzer Freiheit Autokratien restauriert. Tunesien galt lange als einzige regionale Erfolgsgeschichte der Demokratisierung. Dreimal wählten die Menschen hier in freien Wahlen ein Parlament.

"Die Revolution wurde uns gestohlen", sagt dagegen Ayman Gharbi, als er neben dem Denkmal für Mohamed Bouazizi im Zentrum von Sidi Bouzid steht. Der heute 40-Jährige hat einst im Haus neben Bouazizi gelebt. Vor elf Jahren wurde er eher zufällig zum Revolutionär. "Nach Ben Alis Flucht ging es zunächst bergauf, dann aber immer steiler bergab", sagt der Karottenbauer. 2016 zogen die Preise für Dünger und Pflanzenschutzmittel stark an, zuletzt musste er auf seine Ersparnisse zurückgreifen, um seine fünfköpfige Familie zu ernähren. Mit der Machtergreifung des Präsidenten verbindet er nun die Hoffnungen auf einen neuen Aufbruch.

Auf den Sockel des Revolutionsdenkmals, das Bouazizis Karren darstellt, sind in grüner Farbe Jahreszahlen gepinselt: 2010 und 2019. Vor drei Jahren wurde der Jura-Professor Kais Saied überraschend zum Präsidenten gewählt. Aktuellen Umfragen zufolge schenken ihm noch immer 60 Prozent der Tunesier ihr Vertrauen. Das hat verschiedene Gründe: Saied ist weder Teil der alten Elite, aus der viele auch nach der Flucht des Diktators Zine el-Abidine Ben Ali ihre Macht sichern konnten, noch gehört er zu den moderaten Islamisten von Ennahda, die zur prägenden politischen Kraft in der post-revolutionären Zeit wurden. "Er ist ein Sohn des Volkes", sagt Gharbi ausgerechnet über den Präsidenten, dem viele Beobachter ein autistisch-entrücktes Auftreten attestieren. Die Demokratie sei nicht in Gefahr, formuliert der Bauer gemäß einer eigensinnigen Logik: "Die Menschen wollen nun mal ihn."

Die pandemische Lage nutzt Saieds Regierung, um Gegendemonstrationen zu verbieten

Auch sie hätte sich im Juli gewünscht, dass sich Saied des Artikels 80 bemächtigt, sagt Omayma Dschabnouni von der Tunesischen Liga für Menschenrechte (LTDH) beim Espresso im Tuniser Viertel Lafayette. Dieser Passus der tunesischen Verfassung gibt dem Präsidenten das Recht, kurzfristig die anderen Institutionen zu entmachten, wenn er auf diesem Weg "schwere Gefahr für Einheit, Sicherheit und Unabhängigkeit des Staates" abwenden kann. Über Wochen hatte es im Sommer gewalttätige Demonstrationen gegeben, auch die Covid-Pandemie war außer Kontrolle geraten. Dschabnouni, 31 Jahre alt, blaugefärbte Haare, schwere Ringe an den Ohren, sitzt im Vorstand der Organisation, der 2015 als Teil des Quartetts für nationalen Dialog der Friedensnobelpreis verliehen wurde. In 1700 Stunden dauernden Verhandlungen hatten verschiedene Gruppen der Zivilgesellschaft einen drohenden Bürgerkrieg und das Ende der post-revolutionären Ordnung abgewendet. "Wir haben klar gemacht, dass wir den politischen Prozess unterstützen", sagt sie mit Blick auf Saieds Schritt vom 25. Juli, "doch nun sehen wir, dass er die Gewalten monopolisiert." Ob das ganze einem Putsch gleichkommt, sei noch unklar: "Um das zu entscheiden, müsste sich erst mal unser Vorstand treffen. Doch das geht wegen Covid gerade nicht."

Die pandemische Lage hatte bereits Saieds Machtergreifung gerechtfertigt und nutzt nun auch seiner Regierung, um Gegendemonstrationen zu verbieten. Als sich am 14. Januar, dem elften Jahrestag von Ben Alis Flucht, einige hundert Protestler in der Hauptstadt an der zentralen Avenue Habib Bourguiba gegen das Staatsoberhaupt versammeln, tritt ihnen die geballte Staatsmacht entgegen: grimmige Polizisten in Uniform und in Zivil, auf Motorcrossmaschinen und sogar Radpanzern, stehen bereit. Der Boulevard bleibt abgeriegelt. Als eine kleine Gruppe zum Innenministerium vordringen will, wird sie sofort unter Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern auseinandergetrieben.

Am nächsten Morgen ist Rached al-Ghannouchi in seinem Büro in der Ennahda-Parteizentrale hin- und hergerissen. "Gestern hat die Konterrevolution ihre Macht gezeigt", sagt der Parteichef und Präsident des aufgelösten Parlaments, "aber die Opposition hat trotzdem die Revolution gefeiert, das war ein Zeichen." Der 80-Jährige spricht langsam, versucht zu erklären, warum er noch im Sommer für eine "Phase des demokratischen Übergangs" geworben hatte, nun aber doch von einem "Putsch" sprechen muss: "Es geht um die Auflösung der Gewaltenteilung." Die Festsetzung des Co-Chefs von Ennahda, Noureddine Bhirri, unter Terrorvorwürfen bezeichnet er als "Kidnapping". Sein Parteifreund verweigere Lebensmittel und Medikamente: "Er befindet sich zwischen Leben und Tod." Dann gesteht al-Ghannouchi noch ein, dass seine Partei in der Regierungsverantwortung Wesentliches nicht erreichen konnte: "Es gab kein wirtschaftliches Wachstum, weil es keine Stabilität gab." Aber noch sei die Revolution nicht besiegt: "Wir vertrauen auf das tunesische Volk. Und auf Gott natürlich."

Bis 20. März können Tunesier Ideen einreichen, die in die Ausarbeitung einer Verfassung fließen

Die Tunesier müssen nun erst mal wählen ­­- aus den Multiple-Choice-Antworten auf 29 Fragen in einem Online-Fragebogen, in dem es um Dinge wie das Regierungssystem, wirtschaftliche Hindernisse, Wassermangel und das Gesundheitssystem geht. Bis zum 20. März können Tunesier Ideen einreichen, die dann in die Ausarbeitung einer Verfassung fließen, über die wiederum am 25. Juli, dem Jahrestag der Machtergreifung Saieds, abgestimmt werden soll. Wahlen soll es am 17. Dezember geben, einem weiteren geschichtsträchtigen Datum, an dem Mohamed Bouazizi sich 2010 anzündete.

"Natürlich gibt es die Gefahr einer Autokratie", sagt Youssef Cherif, Direktor der Denkfabrik Columbia Global Center Tunis und Partner der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seit seiner Machtergreifung versucht Kais Saied durchzugreifen gegenüber seinen politischen Gegnern, auf der Grundlage von Wahlbetrugs- und Terrorvorwürfen. Ex-Präsident Moncef Marzouki wurde sogar in Abwesenheit zu vier Jahren Haft verurteilt, angeblich wegen der "Untergrabung der Sicherheit des Staates vom Ausland aus" und der Verursachung "diplomatischen Schadens".

Kais Saied sei im vergangenen Sommer die populärste Person auf der politischen Bühne gewesen, so Cherif: "Dass er die Regierung abgesetzt hat, hat ihm weitere Popularität eingebracht." Nun müsse er den elf Millionen Tunesiern aber zwingend Fortschritte präsentieren. Das ist in Anbetracht einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage mit 18 Prozent Arbeitslosigkeit und Auslandsschulden von 40 Milliarden Dollar schwierig. In Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über dringend benötigte Nothilfen wird es unter anderem um die hohe Staatsquote gehen. Tiefe Einschnitte dürften auch unter der Ägide des linkspopulistischen Präsidenten unausweichlich sein. Cherif hält fest: "Kais Saied verfügt über keine starken Netzwerke im Staat. Er hat weite Teile der Justiz und auch die Gewerkschaften nicht im Griff." Sollte es zu Großdemonstrationen gegen ihn kommen, könnten Institutionen wie Polizei und Armee wieder von ihm abrücken.