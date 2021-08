Trotz internationalem Druck hat Tunesiens Präsident Kaïs Saïed in die Suspendierung des Parlaments "bis auf Weiteres" verlängert. Auch die Immunität der Abgeordneten bleibe aufgehoben, teilte via Twitter die tunesische Präsidentschaft am Dienstag mit. Beobachter hatten die Verlängerung der Maßnahmen erwartet, die nun ausgelaufen wären. Einige tunesische Politiker und die USA drängen auf Wiederherstellung des Parlaments, viele Tunesier befürworten Saïeds Vorgehen. Er setzte vor fast einem Monat Premier Hichem Mechichi ab und fror die Arbeit des Parlaments für zunächst 30 Tage ein. Saïeds Gegner sprachen von Staatsstreich. Der frühere Juraprofessor sagte, er handle in Einklang mit der Verfassung. Saïed entließ Dutzende hohe Regierungsbeamte. Mehrere Kritiker wurden festgenommen oder unter Hausarrest gestellt. Saïed zufolge sind sie der Korruption, Steuerhinterziehung oder des Terrorismus verdächtig.