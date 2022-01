Tunesien:Mein Sohn, der Dschihadist

Von Thore Schröder, Tunis

Die Erinnerung an ihren verschwundenen Sohn kann Naziha Beldschaied sogar riechen. Wenn sie ein paar Blätter vom Minzstrauch abreißt und zwischen den Fingern zerreibt. Oder wenn der Duft des blühenden Jasmins im Sommer süßlich im Hof ihres Hauses steht. "Mohammed hat mir immer neue Setzlinge gebracht, er mochte Pflanzen so wie ich", sagt sie und geht in das eiskalte Wohnzimmer. Sie ist jetzt 61 und hat seine Kleidung in einen geblümten Kissenbezug gefüllt, um jede Nacht darauf zu schlafen. "Wenn ich allein bin, spreche ich manchmal zu ihm."