In Tunesien wächst die Sorge, dass Gegenkandidaten des Präsidenten Kais Saied von der Wahl Anfang Oktober ausgeschlossen werden. Ayachi Zammel wurde nach Angaben seines Wahlkampfbüros am Montag festgenommen. Die Polizei habe ihn um etwa drei Uhr morgens zu Hause abgeholt, sagte ein Mitglied des Wahlkampfteams. Ihm werde vorgeworfen, Wahlempfehlungen gefälscht zu haben. Die Angelegenheit sei absurd und ziele darauf ab, ihn von der Wahl des nächsten Staatsoberhaupts auszuschließen. Weder die Wahlkommission noch das Innenministerium äußerten sich zunächst dazu.

Die Wahlkommission wollte noch am Montag die endgültige Liste der Kandidaten für die Wahl am 6. Oktober bekanntgeben. Zammel war neben dem Amtsinhaber Saied und anderen bereits dafür zugelassen. Drei prominente Kandidaten hatte die Kommission bereits abgelehnt, musste diese nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts aber wieder aufnehmen. Der Vorsitzende der Wahlkommission Farouk Bouasker erklärte jedoch, die Entscheidung zu prüfen, bevor die endgültige Liste veröffentlicht werde. Dies löste bei Politikern und Menschenrechtsgruppen Kritik aus. Ihnen zufolge könnte die Äußerung ein Indiz dafür sein, dass die drei Kandidaten ausgeschlossen werden. Die Kommission sei nicht mehr unabhängig und ihr Ziel sei es, Saied den Sieg zu sichern. Die Wahlkommission bestreitet dies. Sie sei neutral.

Kais Saied hatte 2021 das Parlament per Dekret aufgelöst und eine Verfassung durchgesetzt, in der alle wesentlichen Befugnisse dem Präsidenten übertragen werden. Er begründete dies mit der jahrelangen politischen und wirtschaftlichen Krise in Tunesien. Kritiker sprechen hingegen von einem Staatsstreich. In Tunesien hatte 2011 die Bewegung Arabische Frühling ihren Anfang genommen, die der Hoffnung auf eine Demokratisierung der gesamten nordafrikanischen Region und Ägyptens geweckt hatte.