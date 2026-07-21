Der türkische Oppositionspolitiker Özgür Özel tritt formell aus seiner CHP aus und erklärt die Gründung einer neuen Partei. „Heute stehen wir am Rande eines traurigen Abschieds, der unausweichlich geworden ist“, sagte Özel am Dienstag ⁠in einer Rede vor den Abgeordneten der republikanischen Volkspartei (CHP). Im Mai hatte ein Gericht ‌den Parteitag der CHP aus dem Jahr 2023 wegen Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt, wodurch Özel als Parteichef abgesetzt wurde. An seiner Stelle wurde der frühere Vorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu wieder eingesetzt, der bei der Präsidentschaftswahl 2023 gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan unterlegen war. Kritiker ‌sehen in dem Gerichtsurteil eine politisch motivierte Entscheidung. Die Krise der Opposition könnte die Chancen des 72-jährigen Erdoğan erhöhen, seine mehr als 20-jährige Herrschaft bei der nächsten Wahl zu verlängern.