Von Tomas Avenarius und Peter Burghardt, Hamburg/Istanbul

Mit Hilfe türkischer Kommunalpolitiker sind offenbar Hunderte türkischer Staatsbürger nach Deutschland eingeschleust worden. In Niedersachsen ermittelt die Justiz bereits. An diesem Mittwoch will die Linken-Abgeordnete Gökay Akbulut im Bundestag erfahren, was die Bundesregierung darüber wisse, dass laut Presseberichten in der Türkei "eine kriminelle Organisation, bei der mehrere Bürgermeister der AKP eine wichtige Rolle spielen sollen, gegen Zahlungen von je 5000 bis 8000 Euro ungefähr 1000 Menschen mit einem sogenannten Grauen Pass zur visafreien Einreise nach Deutschland ausgestattet hätten. Die AKP ist die türkische Regierungspartei.