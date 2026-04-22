In der Türkei sind zahlreiche weitere Politiker der größten Oppositionspartei CHP verhaftet worden. Gegen den Bürgermeister des Istanbuler Bezirks Atasehir, Onursal Adigüzel, und 18 weitere Personen sei unter anderem wegen angeblicher Bestechungsvorwürfe Haftbefehl erlassen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Insgesamt sitzen nun bereits 21 Bürgermeister der sozialdemokratischen Partei in Untersuchungshaft. Auch drei stellvertretende Bürgermeister des Bezirks Atasehir sowie Gemeindemitarbeiter sind Anadolu zufolge unter den Beschuldigten. Die CHP steht seit einem Erfolg bei den Kommunalwahlen vor zwei Jahren zunehmend unter Druck. Sie sieht sich als Opfer einer politischen Kampagne der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Dieser weist eine Einflussnahme auf die Justiz zurück.