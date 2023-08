Von Raphael Geiger, Istanbul

"Haymatloz" ist ein türkisches Wort. Es stammt aus den Dreißigerjahren, als deutsch-jüdische Akademiker in die Türkei flohen und türkische Beamte manchen von ihnen das Wort in den Pass stempelten: haymatloz, also heimatlos. Seitdem ging die Migration meistens in die andere Richtung, ihre Heimat gaben eher Türkinnen und Türken auf. Und zogen nach Deutschland und anderswo auf der Welt.