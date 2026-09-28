Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat am Montag auf seiner Türkei-Reise für engere Wirtschaftsbeziehungen geworben und sollte am Nachmittag auch Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan treffen. „Bei dem Gespräch soll es um die engen Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und der Türkei, die wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie aktuelle politische Fragen gehen“, hieß es in Delegationskreisen. Das Treffen gilt protokollarisch als besondere Aufmerksamkeit für einen deutschen Ministerpräsidenten. Regionale Regierungschefs werden normalerweise nicht von Staatspräsidenten empfangen - zumindest gilt das für Länder gleicher Größe und Bedeutung. Aber es gibt Ausnahmen. Mit dem Termin verleiht Erdoğan dem Besuch von Wüst jedenfalls besondere Bedeutung. Wüst ist der erste nordrhein-westfälische Ministerpräsident, der in die Türkei reist. Anlass ist unter anderem das 65. Jubiläum des Anwerbeabkommens für türkische Arbeiter nach Deutschland, das der CDU-Politiker würdigen will. Zudem ist Nordrhein-Westfalen wie kein anderes Bundesland mit der Türkei verknüpft, fast eine Million Menschen in NRW haben türkische Wurzeln. Das Handelsvolumen des Bundeslandes mit der Türkei beträgt mehr als zehn Milliarden Euro.