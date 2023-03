Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will auch nach der Erdbebenkatastrophe am Termin für vorgezogene Neuwahlen Mitte Mai festhalten. "Dieses Volk wird, so Gott will und die Zeit naht, am 14. Mai das Nötige tun", sagte er am Mittwoch in Ankara. Der 69-Jährige will erneut Präsident werden. Mit seiner Ankündigung nun ist das Datum quasi amtlich, denn er kann die Wahl per Dekret vorziehen, ohne Mitsprache des Parlaments. Die Abstimmung folgt nur wenige Wochen auf eine Jahrhundertkatastrophe. Am 6. Februar erschütterten zwei Beben die Türkei und Nordsyrien. Mehr als 50 000 Menschen starben in der Folge, allein in der Türkei waren es mehr als 45 000 Todesopfer.