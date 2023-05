Die türkische Regierung buhl geradezu um in Deutschland lebende Wähler: Das Generalkonsulat in Hamburg ist eines der Wahllokale.

1,5 Millionen Türken in Deutschland dürfen schon jetzt mitentscheiden, ob Ankaras Präsident an der Macht bleibt. Ihre Wahl, so sagt Integrationsexperte Hacı-Halil Uslucan, ist auch eine Botschaft an die Deutschen.