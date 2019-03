31. März 2019, 17:20 Uhr Türkei Tote, Verletzte und Festnahmen bei Kommunalwahlen

Die Kommunahlwahl in der Türkei am Sonntag war die erste Wahl seit der Einführung des Präsidialsystems im vergangenen Jahr.

Die Wahl gilt deshalb auch als Gradmesser für die Popularität des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

In mehreren Wahllokalen kam es am Sonntag zu Gewalt, die Opposition sieht die Legitimität der Wahl beeinträchtigt.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Es war die erste Wahl seit der Einführung des Präsidialsystems in der Türkei im vergangenen Jahr. Deshalb galt die Kommunalwahl, zu der am Sonntag 57 Millionen Wähler aufgerufen waren, als wichtiger Stimmungstest für Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Der 65-Jährige stand auf keinem Stimmzettel, aber er dominierte den Wahlkampf der konservativ-islamischen AKP. Die lokalen Kandidaten blieben im Schatten ihres Parteichefs.

Die regierungsnahe Zeitung Sabah hat mitgezählt: Erdoğan trat in diesem Wahlkampf 85 Mal auf, der Chef der größten Oppositionspartei, der säkularen CHP, Kemal Kılıcdaroğlu, der auch auf keinem Wahlzettel stand, 49 Mal. Das größte Interesse richtete sich auf die Hauptstadt Ankara mit 5,4 Millionen Einwohnern und die Wirtschaftsmetropole Istanbul mit gut 15 Millionen, beide seit 1994 in der Hand der Konservativen. In Istanbul war Erdoğan vor 25 Jahren zum Oberbürgermeister gewählt worden, das war der Auftakt seiner Karriere. Hier bewarb sich nun einer seiner engsten Weggefährten, Binali Yıldırım, 63, der letzte Premier der Türkei, bevor Erdoğan das Amt 2018 abschaffte und die Aufgaben als Präsident selbst übernahm.

Zwei Tote bei einem Streit in einem Wahllkoal im Osten des Landes

Erdoğan gab seine Stimme am frühen Nachmittag in einer Schule auf der asiatischen Seite Istanbuls ab, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Danach drückte er sein Bedauern aus wegen eines Zwischenfalls in der ostanatolischen Provinz Malatya, wo es nach einem Streit in einem Wahllokal zwei Tote gab.

Die Nachrichtenagentur DHA meldete, zwei Gruppen seien dort aneinandergeraten. Ein Mann habe dann eine Pistole gezogen und zwei Menschen getötet. Der Schütze sei festgenommen worden. Der Chef der kleinen islamischen Oppositionspartei Saadet, Temel Karamollaoğlu, schrieb auf Twitter, die Opfer seien zwei Wahlbeobachter seiner Partei. Die beiden hätten gegen eine offene Stimmabgabe protestiert und seien daraufhin getötet worden. Erdoğan sagte, der Vorfall werde von den Behörden untersucht. Aus der Kurden-Metropole Diyarbakır meldete CNN Türk ebenfalls einen Zwischenfall, hier wurden bei einem Streit drei Menschen verletzt, auch in Mardin gab es drei Verletzte.

Oppostition sieht die Legitimität der Wahl beeinträchtigt

Im Osten öffneten die Wahllokale um sieben Uhr morgens und schlossen um 16 Uhr türkischer Zeit, im Westen je eine Stunde später. Ausgezählt wurden zuerst die Stimmen für die Bürgermeister, danach die für die Gemeinderäte. Insgesamt gab es rund 200 000 Wahlurnen.

Die kurdische Oppositionspartei HDP berichtete von 53 Festnahmen in der Nacht zum Sonntag in Istanbul, darunter seien Stadtratskandidaten gewesen. Dies beeinträchtige die Legitimität der Wahlen. Auch die Nachrichtenagentur Demirören meldete Razzien in Istanbul. Die Regierung wirft der HDP Verbindungen zur militanten PKK vor. Erdoğan nannte die HDP-Mitglieder "Terror-Liebhaber". Die HDP betont, all ihre Kandidaten seien zur Wahl zugelassen. Die Partei wollte im Südosten nicht nur mehr als 90 Gemeinden zurückgewinnen, die von der Regierung 2016 unter Zwangsverwaltung gestellt wurden. Im Westen empfahl sie auch die Wahl der vereinigten Opposition gegen Erdoğan, womit sie vielerorts Gewicht hatte, ohne selbst anzutreten.