Von Raphael Geiger, Istanbul

Recep Tayyip Erdoğan hat nichts gegen Symbolpolitik, im Gegenteil. Insofern wird er sich etwas dabei gedacht haben, das neue Kabinett am Samstagabend nicht in seinem Präsidentenpalast vorzustellen, sondern in der alten Villa von Staatsgründer Atatürk. Dort haben alle türkischen Präsidenten vor Erdoğan residiert. Das Gebäude steht für das, was Erdoğan sonst immer die "alte Türkei" nennt.