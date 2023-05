Überraschend reiste Recep Tayyip Erdoğan nach der Stimmabgabe in Istanbul nach Ankara. Eigentlich war erwartet worden, dass er in Istanbul bleiben würde.

Nach 20 Jahren an der Macht muss sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan voraussichtlich erstmals einer Stichwahl stellen. Beim Stand von etwa 95 Prozent der ausgezählten Wahlurnen im Inland und ungefähr 37 Prozent im Ausland liege Erdoğan bei 49,49 Prozent der Stimmen, sagte der Chef der Wahlbehörde, Ahmet Yener, in Ankara am Montagmorgen (Stand 3.00 Uhr MESZ). Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu kam demnach auf 44,79 Prozent. Beide verfehlten damit die absolute Mehrheit von 50 Prozent und müssen am 28. Mai in eine Stichwahl gehen. Alle Seiten sehen sich nun mit einer vollkommen neuen Situation konfrontiert - es ist nicht nur die erste Stichwahl für Erdoğan, sondern auch für Herausforderer Kılıçdaroğlu - und für die Bürger. Der türkische Präsident wird erst seit 2014 direkt vom Volk gewählt.

Erste Ergebnisse hatten Erdoğan noch mit größerem Abstand vorne gesehen. Allerdings veröffentlicht die staatliche Nachrichtenagentur in der Regel zunächst die Auszählungsergebnisse in Erdoğan-Hochburgen. Diese Daten ließen daher noch keine Rückschlüsse auf das Endergebnis zu.

Kılıçdaroğlu hatte sich wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale deutlich optimistisch gezeigt. "Wir liegen vorn", twitterte der 74-Jährige. Auf welche Daten er sich bezog, sagte er nicht. Auch der Sprecher von Kılıçdaroğlus Partei CHP, Faik Öztrak sagte, die ersten Daten, die sie erhalten hätten, seien "äußerst positiv" für die Opposition. Er warf Anadolu "Manipulation" vor.

Istanbuls Bürgermeister, ebenfalls Mitglied der CHP, sagte, dass die islamisch-konservative AKP in Hochburgen der Opposition bewusst Einspruch gegen die Ergebnisse einlege. Dadurch werde die Auszählung langsamer gemacht, und das Ergebnis falle zunächst zugunsten der Regierung aus.

64 Millionen Türken waren zur Wahl aufgerufen

Die Wahllokale schlossen um 16 Uhr MESZ (17 Uhr Ortszeit). Etwa 64 Millionen wahlberechtigte Menschen im In- und Ausland waren zur Stimmabgabe für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen aufgerufen. In Deutschland waren etwa 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass stimmberechtigt. In der Türkei wurden etwa 192 000 Wahlurnen aufgestellt.

Hunderttausende Beobachter von Regierung und Opposition sind im Einsatz. Nach Einschätzung der Wahlbehörde lief die Wahl des Parlaments und des Präsidenten ohne größere Probleme ab, wenngleich an mehreren Wahllokalen Zwischenfälle gemeldet wurden.

So bestätigte die prokurdische Oppositionspartei HDP der Deutschen Presse-Agentur einen Medienbericht, wonach im südosttürkischen Mardin Wahlbeobachter der Schwesterpartei YSP angegriffen wurden. Es sei zum Streit gekommen, nachdem Beobachter mehr als einem Familienmitglied den Zutritt zur Wahlkabine verweigert hätten.

Außerdem teilte ein Abgeordneter der CHP ein Video, auf dem zu sehen sein soll, wie im südosttürkischen Şanlıurfa reihenweise Wahlzettel für Präsident Recep Tayyip Erdoğan gestempelt wurden. Es ließ sich allerdings nicht verifizieren, wann und wo die Aufnahmen gemacht wurden, oder ob es sich bei den Wahlzetteln überhaupt um echte handelte.

Erdoğan verfolgt Auszählung in Ankara

Erdoğan überraschte am frühen Sonntagnachmittag damit, dass er wider Erwarten nach der Stimmabgabe in Istanbul nach Ankara reiste. Am Mittag hatte er noch gesagt, er werde die Ergebnisse von Istanbul aus verfolgen.

Eine Stichwahl würde in zwei Wochen stattfinden - und dem auf dem weit abgeschlagenen dritten Platz liegenden Kandidaten eines ultranationalistischen Parteienbündnisses, Sinan Ogan, könnte dabei eine wichtige Rolle zukommen. Obwohl er lediglich 5,3 Prozent der Stimmen gewannt, könnte gewichtig werden, welche Wahlempfehlung er abgibt.