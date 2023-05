Die Nationalisten sind es, denen Präsident Erdoğan zum großen Teil seinen Erfolg verdankt - Demonstrantin am Wahlabend in Istanbul.

Der Präsident verliert in den Städten wie Istanbul und Ankara. In Zentralanatolien und an der Schwarzmeerküste aber bleiben ihm die Menschen treu.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Recep Tayyip Erdoğans Talent besteht auch darin, sich stets als das Original zu verkaufen, obwohl er sich doch immer wieder neu erfunden hat. Letzteres gilt auch für die Mehrheiten, die ihm seine Wahlsiege schenken. Um sein traditionell-frommes Stammklientel herum versammelte er immer andere Wählergruppen. Früher gehörten dazu viele kurdische Wähler, auch in den Großstädten. Nicht zuletzt ihretwegen gewann Erdoğan über viele Jahre zuverlässige Mehrheiten in Istanbul und in Ankara. Als er die Städte bei den Kommunalwahlen 2019 verlor, war das für ihn ein Schock.

Der Trend hat sich bestätigt, wie die Wahlen am Sonntag zeigen: Weder in Istanbul noch in Ankara liegt der Präsident vorne. In beiden Städten gewann, wenn auch knapp, Kemal Kılıçdaroğlu. In den kurdisch geprägten Provinzen im Südosten lag die Opposition weit vorne. Kılıçdaroğlu gelang es offenbar, die Menschen dort von sich zu überzeugen - obwohl viele in der Region noch immer Vorbehalte gegen seine CHP haben. Kılıçdaroğlus Ergebnisse im Südosten ähneln denen an der Ägäisküste, ganz im Westen, wo die CHP traditionell stark ist.

Kılıçdaroğlus Gewinnerformel war, ganz verschiedene Milieus auf sich zu vereinen. Damit wollte er Erdoğans Logik durchkreuzen, wonach es für konservative und religiöse Türken nur ihn als Präsidenten geben kann. Ohne Stimmen aus diesem Teil der Gesellschaft war für Kılıçdaroğlu ein Wahlsieg ausgeschlossen. Das wusste er und versuchte sich an der großen gesellschaftlichen Einigung: Die rechtsnationalistische IYI etwa akzeptierte, dass er sich auch von den Kurden wählen ließ. Allerdings war Kılıçdaroğlu bei den Kurden wohl erfolgreicher als bei den Nationalisten: Denen blieb er, der linksliberale Alevit im Bündnis mit den Kurden, bis zuletzt suspekt.

Die Nationalisten sind es, denen Erdoğan zum großen Teil seinen Erfolg verdankt. Es ist ein sehr anatolischer Sieg: Dem Amtsinhaber gelang es, seine klassischen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. In Zentralanatolien, an der Schwarzmeerküste. Auffällig ist, dass er selbst im Erdbebengebiet gewann - teils mit mehr Stimmen als bei der letzten Präsidentschaftswahl 2018. Viele in der Region nahmen ihn nach den Beben offenbar positiver wahr als gedacht, sahen in ihm einen helfenden Staatsmann.

In den Metropolen hat Erdoğan die Mehrheit verloren, auf dem Land nicht

Insgesamt ergibt sich ein Bild, das man auch aus anderen Ländern kennt: Die Städte wählen anders als das Land. Früher aber brauchte Erdoğan die Mehrheit in Istanbul, die größte Stadt hatte nicht nur Symbolwert für ihn. Jetzt kann er offenbar auch dann die Wahl gewinnen, wenn die Metropole für seinen Gegner stimmt. Die Stimmen vom Land sichern ihn ab.

Außerdem hat die Türkei mal wieder aus Gründen der Identität gewählt: Offenbar fühlen sich noch immer mehr Wählerinnen und Wähler mit Erdoğan verbunden als mit Kılıçdaroğlu. Weder die Erdbeben und das schlechte Krisenmanagement danach noch die extrem hohe Inflation schienen genügend Menschen zu überzeugen, sich diesmal für den Kandidaten der Opposition zu entscheiden. Der Schritt war ihnen zu groß. Sie blieben dem Mann treu, den sie kennen.