Eine Wechselstube in Istanbul. Die steigende Inflation macht den Türken zu schaffen.

Von Simon Groß, München

Die türkische Wirtschaft befindet sich in einer der schwersten Krisen der vergangenen Jahrzehnte. Schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie ging es der Wirtschaft nicht gut, die Pandemie hat die strukturellen Probleme des Landes noch verstärkt.

Im zweiten Quartal brach die Wirtschaftsleistung nach Angaben des türkischen Statistikamts um elf Prozent ein im Vergleich zum ersten Quartal. Um das Ausmaß der Krise begreifen zu können, hilft ein Blick in die Vergangenheit: Es ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen von 1998. Gerade erst prognostizierte der Internationale Währungsfonds, das türkische Pro-Kopf-Einkommen könnte bis Ende des Jahres auf das Niveau von 2005 zurückfallen. In diesem Monat kletterte die Arbeitslosenquote auf 14,6 Prozent.

Erdoğan schürt Konflikte und schreckt dadurch ausländische Investoren ab

Wie in den meisten Ländern hat ein Lockdown im Frühjahr die türkische Wirtschaft schwer getroffen. Lockerungen kamen zwar vergleichsweise schnell. Doch zusätzlich fehlen dem Land die wichtigen Einnahmen aus dem Tourismus; zahlreiche Unternehmen aus Hotelbranche und Gastronomie, die sich nach turbulenten Jahren gerade wieder erholten, blicken auf eine ernüchternde Saison. Aufgrund der Reisebeschränkungen und Warnungen kamen deutlich weniger Urlauber als erhofft, auch aus Deutschland.

Andere Probleme begleiten das Land schon länger. Der türkische Präsident Erdoğan ist ein erklärter Freund niedriger Zinsen. Um die Wirtschaft während der Corona-Krise in Gang zu halten, hat die türkische Zentralbank den Leitzins wieder deutlich gesenkt. Das lässt die Inflation erneut steigen und wertet die Lira im Vergleich zu anderen Währungen ab. Außenpolitische Konflikte schrecken zudem ausländische Investoren ab, auf deren Kapital die Türkei wegen ihres chronischen Leistungsbilanzdefizits angewiesen ist.

Seit Jahresbeginn hat die Lira gegenüber Euro und Dollar mehr als ein Drittel an Wert verloren. Obwohl vergangenen Donnerstag eine von Beobachtern erwartete Zinserhöhung der Zentralbank ausgeblieben war, stabilisierte sich der Kurs gegen Ende der Woche. Die aktuellen Spannungen mit Frankreich ließen die Lira aber nun auf ein weiteres Rekordtief fallen. Am Dienstag war ein Euro zeitweise 9,6 Lira wert. Zum Vergleich: Ende 2015 ließ sich ein Euro gegen gut drei Lira tauschen. Seit neun Wochen befindet sich die türkische Währung im Abwärtstrend, ein Ende ist nicht in Sicht.