20. August 2018, 06:07 Uhr Türkei Union stellt Bedingungen für mögliche Türkei-Hilfe

Andrea Nahles von der SPD hatte mögliche Hilfen für die finanziell angeschlagene Türkei ins Gespräch gebracht. Jetzt hat sich die Union dazu geäußert.

Finanzielle Hilfen könne es nur geben, wenn Staatspräsident Erdoğan seine "fahrlässigen Äußerungen" unterlasse, sagt CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt.

Die lange Zeit belastete Beziehung zwischen der Türkei und Deutschland scheint sich gerade etwas zu entspannen. So darf die deutsche Journalistin Meşale Tolu überraschend die Türkei verlassen.

Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hat eine mögliche finanzielle Hilfe für die Türkei an die Bedingung eines politischen Kurswechsels der türkischen Regierung geknüpft. Die Ursache für die Wirtschafts- und Währungskrise in der Türkei seien "die fahrlässigen Äußerungen" des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentralbank und der Rechtsstaatlichkeit, sagte Hardt der Rheinischen Post.

"Wenn Erdoğan diese Haltung nicht grundsätzlich ändert, machen Wirtschaftshilfen keinen Sinn, dann wäre das vergeudetes Geld", sagte Hardt. "Wenn die türkische Regierung allerdings umschwenken würde, könnte man über Hilfen nachdenken", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. "Wir haben ein Interesse an einer starken Türkei - aus politischen und ökonomischen Gründen."

SPD-Chefin Andrea Nahles hatte vor dem Hintergrund der Währungskrise in der Türkei deutsche Hilfen ins Gespräch gebracht. Es könne eine Situation entstehen, in der Deutschland der Türkei helfen müsse - unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Erdoğan, sagte Nahles. Es sei im Interesse von allen, dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibe, begründete sie ihre Initiative.

Unterstützung erhielt Nahles vom ehemaligen SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel. "Wir müssen im eigenen Interesse alles tun, um die Türkei im Westen zu halten", sagte Gabriel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die USA tun jetzt etwas, was man nach meiner Meinung unter Nato-Partnern nicht tun darf: Sie wenden Sanktionen an und versuchen, ein ohnehin wirtschaftlich angeschlagenes Land über die Klippe zu schieben."

Zeichen der Entspannung

Nachdem die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei lange Zeit stark belastet waren, mehren sich die Zeichen einer Entspannung. So wurde in der Nacht auf Montag überraschend bekannt, dass die deutsche Journalistin Meşale Tolu die Türkei verlassen darf. Ihren Unterstützern zufolge hat ein Gericht die gegen sie verhängte Ausgangssperre aufgehoben.

Tolu wird bald in Deutschland erwartet, der Prozess gegen sie soll allerdings fortgesetzt werden. Der Journalistin wird unter anderem Terrorpropaganda vorgeworfen. Nach offiziellen Angaben sind in der Türkei derzeit acht weitere Deutsche aus "politischen Gründen" in Haft.

Am Mittwoch hatte Staatspräsident Erdoğan mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert, sein Schwiegersohn und Finanzminister Berat Albayrak sprach am Donnerstag mit seinem deutschen Kollegen Olaf Scholz. Zudem laufen die Vorbereitungen für einen Besuch Erdoğans in Deutschland.