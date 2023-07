Außenministerin Annalena Baerbock hat bei einem EU-Treffen in Brüssel für neue Gespräche über die Beziehungen zur Türkei geworben. Nach den jüngsten Wahlen in dem Land sei es wichtig, noch einmal zu reflektieren, wie man mit einem "nicht einfachen Nachbarn, aber einem globalen, strategisch wichtigen Akteur in unserer direkten Nachbarschaft" zusammenarbeiten werde, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag. "Jetzt nach den Wahlen ist ein Moment für eine strategische Reflexion." Baerbock betonte bei dem Außenministertreffen aber, dass es keine Geschenke gebe. Die von dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geforderte EU-Beitrittsperspektive liege "tief im Eisfach".