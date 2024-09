Von Raphael Geiger, Istanbul

Als Recep Tayyip Erdoğan das letzte Mal zu Wladimir Putin flog, im September 2023, da klangen die beiden bei der Begrüßung wie alte Bekannte. Was sie ja auch sind, kaum jemand auf der Weltbühne regiert so lange wie sie, Putin seit 2000, Erdoğan seit 2003. Der Russe empfing den Türken in seinem Amtssitz in Sotschi am Schwarzen Meer, keine 300 Kilometer Luftlinie entfernt von Rize, dem Ort an der türkischen Schwarzmeerküste, aus dem Erdoğans Familie stammt.