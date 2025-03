Türkei und EU:Die Krise als Erdoğans Chance

Von Raphael Geiger, Istanbul

In der türkischen Tageszeitung Sabah, einem Erdoğan-treuen Blatt, erschien am Montag eine Art Angebot an Europa. Es ging um die Ukraine-Gespräche in London, zu denen aus Ankara auch Außenminister Hakan Fidan angereist war. Die Türkei, hatte Fidan in London gesagt, spiele nicht nur, was die Ukraine betrifft, eine wichtige Rolle. Sie wolle Teil einer „neuen europäischen Sicherheitsarchitektur“ werden. „Wie Sie wissen“, so Fidan, „hat unser Präsident dazu eine große Vision“.